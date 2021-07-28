Украина вышла из космического соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров принял постановление о выходе Украины из Протокола об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу. Решение принято с учетом утраты международным договором своего практического значения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 28 июля, которое транслировалось в Youtube.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Протокол об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу подписан правительствами государств-участников СНГ 13 ноября 1992 года и определяет, что Совет является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства.
"Протокол об утверждении Положения о Совете является в целом устаревшим, в современных реалиях потерял свою актуальность, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами, а следовательно не применяется на практике", - говорится в документе.
Как сообщало РБК-Украина, в феврале Кабмин решил денонсировать Соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.
Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений-в сфере атомной энергии.