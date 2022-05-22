Украина вышла еще из трех соглашений с СНГ

В частности, Рада приняла закон "О выходе из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией" (проект №0074).

Соглашение 1999 года предусматривало, что в случае если незаконные мигранты прибыли на территорию одной из сторон с территории второй стороны, то они, при наличии соответствующих доказательств об этом, подлежат передаче последней. При этом передача незаконных мигрантов осуществлялась в соответствии с отдельными договоренностями сторон в этой области.

Также Рада приняла закон "О выходе Украины из соглашения об общем аграрном рынке государств - участников СНГ (проект №0084). Соглашением 1998 года предусматривались меры, направленные на постепенное формирование Общего аграрного рынка государств - участников СНГ с целью обеспечения свободного движения сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров, научно-технической продукции, средств производства и услуг для агропромышленного комплекса национального происхождения.

Кроме того, Рада приняла закон "О выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (проект № 0145).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Украина денонсирует соглашение 2013 года из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, как одной из стран участниц соглашения, существенных различий в Украине и других странах участницах соглашения коммеморативных практик и законодательства в вопросах памяти участников Второй мировой войны.

Напомним, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может разорвать все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, что должны оставаться - они касаются прав человека.