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Украина вышла из еще одного договора в рамках СНГ

Новости » Политика     15.01.2020 - 13:42
Украина вышла из еще одного договора в рамках СНГ
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин принял решение о выходе из договора о финансовой разведке

Кабинет министров Украины на заседании 15 января принял решение о выходе из еще одного договора в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство поддержало проект указа президента о выходе из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. Данный шаг обеспечит сокращение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов.

Украина вышла из еще одного договора в рамках СНГ

Фото: проект указа

Напомним, в ноябре 2019 президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран СНГ.

В мае 2018 года предыдущий президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе Украины из договоров СНГ. В августе того же года стало известно о закрытии представительства Украины, а в декабре начала выход из структур СНГ Служба внешней разведки.

Кроме того, с 1 апреля 2019 года перестал действовать договор о дружбе с Российской Федерацией.

Кабмин изменил подход к проверкам пассажирских перевозчиков
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