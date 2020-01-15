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Україна вийшла з ще одного договору в рамках СНД

Новини » Політика     15.01.2020 - 13:42
Україна вийшла з ще одного договору в рамках СНД
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін ухвалив рішення про вихід з договору про фінансову розвідку

Кабінет міністрів України на засіданні 15 січня ухвалив рішення про вихід з ще одного договору в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд підтримав проект указу президента про вихід з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД. Цей крок забезпечить скорочення зобов'язань України в рамках СНД і буде сприяти захисту національних інтересів.

Україна вийшла з ще одного договору в рамках СНД

Фото: проект указу

Нагадаємо, в листопаді 2019 президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про заходи щодо забезпечення поліпшення розрахунків між господарськими організаціями країн СНД.

У травні 2018 року попередній президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про вихід України з договорів СНД. У серпні того ж року стало відомо про закриття представництва України, а в грудні почала вихід зі структур СНД Служба зовнішньої розвідки.

Крім того, з 1 квітня 2019 року перестав діяти договір про дружбу з Російською Федерацією.

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