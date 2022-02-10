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Украина выразила решительный протест РФ из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации. Причина - блокирование судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

В МИД заявили, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений", - говорится в сообщении.

В Украине заявили, что речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь, для портов Украины.

"Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", - говорится в сообщении.

Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ.

Напомним, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей.

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