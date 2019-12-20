Украина выразила протест России из-за ареста Кашука в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест из-за задержания украинца Дениса Кашука в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

Отмечается, что украинца задержали по сфабрикованным обвинениям. Сегодня "Киевский районный суд" в Симферополе арестовал Кашука до 18 февраля.

"Не исключаем вероятность применения к Кашуку физического и психологического принуждения из-за якобы его отказа от услуг адвоката. Такие действия российского оккупационного режима расцениваем как репрессии и запугивание украинских граждан", - говорится в заявлении МИД.

В связи с этим, Украина требует от Российской Федерации прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь, безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить полное соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта согласно международному праву.

"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений Россией прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - добавили в МИД

РБК-Украина писало, что так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма оставил под арестом четырех фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Напомним, защита обжаловала постановление подконтрольного России "Киевского районного суда Симферополя о продлении меры пресечения украинскому активисту Олегу Приходько.