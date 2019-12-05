Украина выразила протест РФ из-за приговора фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир"

Украина выразила протест Российской Федерации (РФ) из-за приговора фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Сейтосманову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Украины Екатерины Зеленко, приговор отображает очередное свидетельство карательного и неправового характера российской судебной системы.

"Выражаем решительный протест российской стороне в связи с приговором "карманного" суда города Ростов-на-Дону гражданину Украины Энверу Сейтосманову по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Очередное свидетельство карательного и неправового характера российской фемиды", - говорится в сообщении.

Напомним, российский суд в Ростове-на-Дону в четверг, 5 декабря, огласил приговор фигуранту севастопольской "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Сейтосманову. Так, сегодня российский Южный военный суд принял решение об осуждении крымскотатарского активиста Сейтосманова до 17 лет пребывания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Российский суд признал Сейтосманова якобы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.5 Уголовного кодекса России, то есть участие в деятельности террористической организации.

Как сообщало РБК-Украина, оккупационный "Верховный суд Крыма" принял решение о продление меры пресечения 5 фигурантам симферопольской дела "Хизб ут-Тахрир". В СИЗО до 15 февраля 2020 года остались Фарход Базаров, Аким Бекиров, Яшар Муединов, Сеитвели Сейтабдиев и Рустем Сейтхалилов.