Украина выразила протест РФ по факту задержания крымских татар

Украина документирует факты преступлений против крымских татар

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест Российской Федерации (РФ) по поводу обысков и задержаний крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter заявила спикер МИД Марьяна Беца.

"Продолжается дискриминация крымских татар. Снова обыски, незаконные задержания в оккупированном Крыму. Выражаем протест РФ. Факты преступлений документируем", - отметила Беца.

Триває дискримінація кримських татар. Знову обшуки, незаконні затримання в окуп Криму. Висловлюємо протест РФ. Факти злочинів документуємо — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 18, 2018

Напомним, в понедельник, 18 июня, в анексованому россией Крыма в г. Старый Крым утром прошли обыски. В результате обысков спецслужбы РФ задержали местную жительницу. Вместе с ней поехал и ее отец Юнус Сейтумеров.

Близкие задержанных рассказали, что забрали их за то, что в телефоне жительницы Крыма якобы нашли какое-то переписку с мужчиной, который находится на материковой части Украины.

Напомним, недавно в Сенате США была представлена резолюция, что возлагает на Российскую Федерацию ответственность за нарушение религиозных свобод в временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.