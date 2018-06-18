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Украина выразила протест РФ по факту задержания крымских татар

НовостиПолитика    18.06.2018 - 12:24
Фото: МИД (РБК-Украина)
Фото: МИД (РБК-Украина)

Украина документирует факты преступлений против крымских татар

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест Российской Федерации (РФ) по поводу обысков и задержаний крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter заявила спикер МИД Марьяна Беца.

"Продолжается дискриминация крымских татар. Снова обыски, незаконные задержания в оккупированном Крыму. Выражаем протест РФ. Факты преступлений документируем", - отметила Беца.

Напомним, в понедельник, 18 июня, в анексованому россией Крыма в г. Старый Крым утром прошли обыски. В результате обысков спецслужбы РФ задержали местную жительницу. Вместе с ней поехал и ее отец Юнус Сейтумеров.

Близкие задержанных рассказали, что забрали их за то, что в телефоне жительницы Крыма якобы нашли какое-то переписку с мужчиной, который находится на материковой части Украины.

Напомним, недавно в Сенате США была представлена резолюция, что возлагает на Российскую Федерацию ответственность за нарушение религиозных свобод в временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 

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Теги публикации: обыск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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