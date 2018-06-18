Україна висловила протест РФ з приводу затримання кримських татар

Україна документує факти злочинів проти кримських татар

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило протест Російській Федерації (РФ) з приводу обшуків та затримань кримських татар в окупованому Криму. Про це у Twitter заявила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Триває дискримінація кримських татар. Знову обшуки, незаконні затримання в окупованому Криму. Висловлюємо протест РФ. Факти злочинів документуємо", - зазначила Беца.

Триває дискримінація кримських татар. Знову обшуки, незаконні затримання в окуп Криму. Висловлюємо протест РФ. Факти злочинів документуємо — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 18, 2018

Нагадаємо, у понеділок, 18 червня, в анексованому Російською Федерацією Криму у м. Старий Крим вранці пройшли обшуки. У результаті обшуків спецслужби РФ затримали місцеву жительку. Разом із нею поїхав також її батько Юнус Сейтумеров.

Близькі затриманих розповіли, що забрали їх через те, що в телефоні жительки Криму нібито знайшли якесь листування з чоловіком, який перебуває на материковій частині України.

Нагадаємо, нещодавно у Сенаті США було представлено резолюцію, що покладає на Російську Федерацію відповідальність за порушення релігійних свобод у тимчасово окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей.