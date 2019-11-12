Украина выразила протест из-за приговора фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне из-за осуждения шести крымчан в "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

Решение Южного окружного военного суда РФ украинская сторона считает политически мотивированным, поскольку суд проигнорировал отсутствие доказательной базы и поддержал запрос стороны обвинения, приговорив Муслима Алиева к 19 годам, Инвера Бекирова к 18 годам, Эмира-Усеина Куку и Вадима Сирука к 12 годам, Рефата Алимова к 8 годам, Арсена Джеппарова к 7 годам лишения свободы".

Обвинения крымчан в участии в деятельности террористической организации МИД Украины называет сфабрикованным.

"Это позорное решение в очередной раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется российской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - говорится в заявлении.

Украинские дипломаты также призвали международное сообщество осудить это неправомерное решение и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений Россией прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону осудили шесть фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

РБК-Украина писало, что омбудсмен Людмила Денисова считает, что приговор южного окружного военного суда Ростов-на-Дону для шести крымчан по "делу Хизб ут-Тахрир" мог быть связан с осуждением ими аннексии Крыма Россией.