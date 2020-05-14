Україна виконала всі умови для виділення макрофінансової допомоги ЄС, - єврокомісар

Фото: Олівер Варгеї (wikimedia by European Parliament)

ЄС готується до виділення 500 млн євро макрофінансової допомоги

Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна виконала всі умови для отримання подальшої макрофінансової допомоги Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Так, під час сьогоднішньої відеозустрічі міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба поінформував єврокомісара про прогрес євроінтеграційних реформ в Україні, а також про ухвалення важливих законопроектів, зокрема закону про банки.

Варгеї привітав рішення Верховної ради та додав, що тепер Україна виконала всі умови для виділення макрофінансової допомоги ЄС.

"Щойно Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро без зволікань", - заявив єврокомісар.

Крім того, Кулеба подякував Єврокомісії за ініціативу надати Україні 1,2 млрд євро спеціальної макрофінансової допомоги для стабілізації економіки через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, у середу, 13 травня, Верховна рада України остаточно схвалила законопроект №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Цей законопроект був однією з умов для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Автор: Дмитро Левицький