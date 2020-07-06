Украина выполнила одно из требований МВФ

Совет по финансовой стабильности на заседании 30 июня утвердил планы государственных банков по снижению доли неработающих кредитов (NPL). Планы рассчитаны на три года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в пресс-службе, утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

Совет также рассмотрел риски, которые могут возникнуть из-за признания неконституционным закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (по конституционному представлению Верховного суда).

Совет принял решение о безотлагательном создании рабочей группы, чтобы разработать план действий для минимизации возможных рисков для финансовой стабильности в случае принятия Конституционным судом Украины решения по этому делу.

Участие в заседании приняли такие члены Совета по финансовой стабильности: глава НБУ Яков Смолий (15 марта 2018 - 3 июля 2020), директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Игорь Пашко, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, заместитель Министра финансов Юрий Гелетий.

Напомним, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд евро на 18 месяцев.

Отметим, глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве Йоста Люнгман назвал основные приоритеты в программах сотрудничества Украины с МВФ.