Представитель МВФ назвал приоритеты в программах сотрудничества с Украиной

Фото: МВФ (imf.org)

Однако из главных целей - борьба с коррупцией

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве Йоста Люнгман назвал основные приоритеты в программах сотрудничества Украины с МВФ. Важно сохранить стратегические направления реформ.

Об этом он сказал во время встречи с членами Европейской бизнес ассоциации, передает пресс-служба ЕБА.

По его словам среди долгосрочных целей - борьба с коррупцией, реформирования институтов органов взыскания - Налоговой и Таможенной служб (в частности, путем создания единых юрлиц), внедрение судебной реформы, содействие приватизационном процесса, развитие финансового сектора.

Также важно совместить эффективные краткосрочные меры, направленные на быстрое восстановление экономики, с сохранением структурных реформ, которые будут продолжаться в течение длительного времени, добавил он.

Кроме того, МВФ ожидает, что Украина возобновит налогово-бюджетную консолидацию, которая уже в ближайшее время позволит упорядочить государственные финансы после вызванного кризисом шока.

Люнгман также отметил, что в следующем году экономическая ситуация частично улучшится, однако, даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019 году. По предварительным оценкам, Украина вернется к докарантинного уровня развития лишь в 2024 году.

Отметим, что Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу МВФ, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до 93,0 млрд долларов (с 78,8 млрд долларов в 2019 году), отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).

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Автор: Александр Белоус