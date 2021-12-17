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Украина вынуждена брать новые кредиты, чтобы погасить старые долги, - эксперт

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Украина, Пятница 17 декабря 2021 12:19
Украина вынуждена брать новые кредиты, чтобы погасить старые долги, - эксперт Фото: МВФ (imf.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине просто сформировалась модель экономики, рассчитанная на внешние заимствования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политтехнолога, руководителя центра "Третий сектор" Андрея Золотарева.

"На этой неделе под Кабмином впервые за долгое время прошла акция протеста против сотрудничества с МВФ, ближайшими последствиями которого станет "отпуск" цен на газ, приватизация "Энергоатома", "Укрпошты", "Укрзализныци", госбанков и пр", - отметил он.

По мнению эксперта, страна оказалась в ситуации, когда вынуждена брать новые кредиты для того, чтобы погасить старые долги.

"На 31 октября государственный и гарантированный государством долг составил 92,63 млрд долларов, - написал Золотарев. - В пересчете на количество населения, долговая нагрузка на каждого гражданина достигла 2180 долларов. Когда 40% бюджета уходит на выплату и обслуживание долгов понятно, что ни о каком росте и развитии не может быть и речи".

Эксперт полагает, что в таких условиях очередной транш от МВФ - спасение для правительства, но ухудшение перспектив для страны.

"Учитывая "радужные" экономические перспективы на будущий год, нетрудно предположить, что социальная по своей сути левая политическая повестка будет активно генерироваться обществом. А протестные акции будут проходить чаще и многолюднее. Вопрос только в том, кто получит "патент" на представительство интересов социально незащищенных слоев населения, наемных рабочих, интеллигенции”, - резюмировал эксперт.

Напомним, в четверг, 16 декабря, примерно четыре тысячи человек митинговали в центре столицы против сотрудничества Украины с МВФ.

Митингующие расположились под Кабмином и Верховной радой, заявляя, что под давлением МВФ власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров.

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