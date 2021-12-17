Україна змушена брати нові кредити, щоб сплатити старі борги, - експерт

В Україні просто сформувалася модель економіки, яка розрахована на зовнішні запозичення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політтехнолога, керівника центру "Третій сектор" Андрія Золотарьова.

"Цього тижня під Кабміном вперше за довгий час пройшла акція протесту проти співпраці з МВФ, найближчими наслідками якої стане "відпустка" цін на газ, приватизація "Енергоатому", "Укрпошти", "Укрзалізниці", держбанків тощо), - зазначив він.

На думку експерта, країна опинилася у ситуації, коли змушена брати нові кредити для того, щоб сплатити старі борги.

"На 31 жовтня державний та гарантований державою борг становив 92,63 млрд доларів, - написав Золотарьов. - У перерахунку на кількість населення, боргове навантаження на кожного громадянина досягло 2180 доларів. Коли 40% бюджету йде на виплату та обслуговування боргів зрозуміло. що ні про яке зростання та розвиток не може бути й мови".

Експерт вважає, що в таких умовах черговий транш від МВФ - порятунок для уряду, але погіршення перспектив для країни.

"З огляду на "райдужні" економічні перспективи на майбутній рік, неважко припустити, що соціальний за своєю суттю лівий політичний порядок денний активно генеруватиметься суспільством. А протестні акції відбуватимуться частіше і багатолюдніше. Питання лише в тому, хто отримає "патент" на представництво інтересів соціально незахищених верств населення, найманих робітників, інтелігенції”, - резюмував експерт.