Несколько тысяч киевлян вышли протестовать против МВФ

Порядка четырех тысяч человек протестуют в центре столицы против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Митингующие расположились под Кабмином и Верховной радой, заявляя, что под давлением МВФ власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина с места событий.

Протестующие держат плакаты с требованиями к власти отказаться от кредитов этой организации. По мнению участников акции, условия, которые сопровождают кредиты МВФ, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения.

В частности, протестующие не согласны с продажей земли, приватизацией госбанков и госмонополий, опасаясь, что это приведет к росту тарифов и цен.