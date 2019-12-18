Украина выиграла вторую медаль за день на Кубке IBU

Вслед за победой Сергея Семенова на третьем этапе Кубка IBU в австрийском городе Обертиллиахе Анастасия Меркушина принесла еще одну награду для украинской сборной. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Украинка сумела закрыть все мишени при этом показав вторую скорострельность в гонке.

Она долгое время оставалась главной претенденткой на победу, однако немецкая биатлонистка Штефани Шерер также обошлась без штрафных 45-секундных прибавок ко времени, а на дистанции оказалась быстрее Меркушиной, выиграв в итоге 57 секунд.

Немецкие соперницы стали двойными обидчицами украинок. Ведь Вайдель отобрала третье место на подиуме у Ольги Абрамовой, которая прошла идеальную для себя индивидуальную гонку. На четырех рубежах она допустила всего один промах и на финише оказалась четвертой.

Напомним, биатлонистка Юлия Джима принесла Украине первую медаль сезона, заняв второе место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Остерсунде.