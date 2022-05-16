ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина выиграла медальный зачет Дефлимпиады в Бразилии

Новина українською →
Бразилия, Понедельник 16 мая 2022 16:39
Украина выиграла медальный зачет Дефлимпиады в Бразилии Фото: Дефлимпийская сборная Украины в Бразилии (paralympic.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины заняла первое место в командном зачете Дефлимпийских игр-2021, которые принимал бразильский Кашиас-ду-Сул. В активе украинцев 138 наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НОК.

Украина выиграла медальный зачет двухнедельных соревнований. На Играх спортсменов с нарушениями слуха украинцы завоевали 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных и 38 бронзовых.

Сборная Украины во второй раз в истории финишировала первой на Дефлимпийских играх. В 2005 году украинцы стали лучшими в австралийском Мельбурне. Для статуса топ-нации тогда достаточно было выиграть 52 медали.

Второй в командном зачете стала сборная США. Американцы взяли только 55 наград разного достоинства. Третьей Дефлимпиаду завершила команда Ирана, в активе которой 40 медалей.

Накануне футбольная сборная Украины стала чемпионом Дефлимпийских игр. В финале "сине-желтые" одолели Францию ​​(1:0).

Украина выиграла медальный зачет Дефлимпиады в Бразилии

К слову, МОК не допустил Россию и Беларусь к тендеру по покупке телеправ на Олимпийские игры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину