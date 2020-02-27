Украина выиграла бронзу в одиночном миксте на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины заняла третье место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских в Раубичах. Об этом сообщается Twitter в соревнований.

Бронзовые награды выиграли Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко. Она на двоих использовали семь запасных патронов и практически всю гонку были в числе лидеров.

Чемпионами Европы стали норвежцы в составе Каролин Эрдаль и Эндре Стремсхейма, серебряные медали у сборной Германии, от которой Ткаленко на финише отстал только на 0,3 секунды.

Это третья медаль для Украины на чемпионате Европы в Раубичах.

Напомним, в первый день соревнований состоялся триумф капитанов сборных Украины. В суперспринте у мужчин бронзовую награду завоевал Дмитрий Пидручный, а Елена Пидгрушная принесла серебряную медаль.