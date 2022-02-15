Украина выходит из пика COVID, но высок риск возобновления роста, - KSE

"Сейчас мы считаем, что это начало выхода из пика, но подчеркиваем, что риск возобновления роста остается очень высоким. Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких отметках, что потенциально дает толчок к тому, чтобы продолжить рост. Однако, по нашим оценкам, это действительно начало спада", - отметил Ганиченко.