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Україна виходить з піку COVID, але високий ризик відновлення зростання, - KSE

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 15:09
Україна виходить з піку COVID, але високий ризик відновлення зростання, - KSE Фото: Україна виходить із піку COVID, але високий ризик відновлення зростання (depositphotos)
Автор: РБК-Україна

Україна почала виходити з піку захворюваності на коронавірус. Проте, у Київській школі економіки попереджають про ризик нового спалаху.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.

"Зараз ми вважаємо, що це початок виходу з піку, але наголошуємо, що ризик відновлення зростання залишається дуже високим. Захворюваність зафіксувалася на найвищих відмітках, що потенційно дає поштовх до того, щоб продовжити зростання. Проте, за нашими оцінками, це справді початок спаду", - зазначив Ганиченко.

Зазначимо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 29 724 особи, а померли - 305. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, п'ять областей України перебувають у "червоній" зоні.

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