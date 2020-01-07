Незаконные формирования не смогут принять участие в выборах на Донбассе, - МИД

Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пристайко прокомментировал вероятность избрания на выборах представителей Д/ЛНР

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что незаконные формирования на Донбассе не смогут принять участие в местных выборах. Об этом он сообщил в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.

Таким образом глава МИД ответил на вопрос, могут ли быть проведены местные выборы на востоке с участием так называемых "народных республик".

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - подчеркнул министр.

Кроме того, Пристайко прокомментировал вероятность того, что на этих маленьких территориях смогут быть избранными представители так называемых "народных республик".

"Мы - не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска с нашего востока", - заявил он.

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что вопрос проведения выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должен проясниться на следующем саммите "нормандской четверки".

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский заявлял, что варианты проведения выборов на Донбассе обсудят на следующей нормандской встрече.