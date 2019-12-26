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Украина выдала Испании россиянина, подозреваемого в отмывании денег

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 18:49
Украина выдала Испании россиянина, подозреваемого в отмывании денег
Фото: задержание фигуранта дела (npu.gov.ua)

В Испании ему грозит 17 лет заключения

Украинские правоохранители экстрадировали в Испанию гражданина России, который организовал схему по отмыванию преступных денег путем покупки недвижимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, с 2017 года подозреваемый по прозвищу "Батыр Бухарский" находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании.

"Вместе с другими участниками ОПГ он организовал схему по "отмыванию" денег, полученных преступным путем, которые легализовали путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании на "вора в законе" ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле 2019 года фигурант незаконно попал на территорию Украины. Вскоре силовики установили его местонахождение, задержали и сообщили об этом европейским коллегам.

"Батыр Бухарский" находился в розыске с 2010 года. Ему инкриминируют отмывание 10 миллионов евро.

Напомним, ранее бывшего народного депутата Александра Онищенко по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в Германии. По словам главы НАБУ Артема Сытника, Онищенко должны были экстрадировать в Украину с Испании, где тот скрывается от следствия, в декабре. Сытник отметил, что экс-нардеп проиграл все судебные процессы в Испании и есть решение о его экстрадиции в Украину.

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