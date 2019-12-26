Україна видала Іспанії росіянина, підозрюваного у відмиванні грошей

Фото: затримання фігуранта справи (npu.gov.ua)

В Іспанії йому загрожує 17 років ув'язнення

Українські правоохоронці екстрадували в Іспанію громадянина Росії, який організував схему відмивання злочинних грошей шляхом придбання нерухомості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, з 2017 року підозрюваний на прізвисько "Батир Бухарський" перебував у міжнародному розшуку за вчинення злочинів на території Іспанії.

"Разом з іншими учасниками ОЗГ він організував схему по "відмиванню" грошей, отриманих злочинним шляхом, які легалізували шляхом придбання нерухомості. Відповідно до законодавства Іспанії на "злодія в законі" чекає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном на 17 років", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у квітні 2019 року фігурант незаконно потрапив на територію України. Незабаром силовики встановили його місцеперебування, затримали та повідомили про це європейським колегам.

"Батир Бухарський" перебував у розшуку з 2010 року. Йому інкримінують відмивання 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше колишнього народного депутата Олександра Онищенка за запитом Національного антикорупційного бюро України затримали в Німеччині. За словами глави НАБУ Артема Ситника, Онищенко мали екстрадувати в Україну з Іспанії, де той ховається від слідства, в грудні. Ситник зазначив, що екс-нардеп програв всі судові процеси в Іспанії та є рішення про його екстрадицію в Україну.