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Україна вводить візовий режим з Росією: деталі постанови Кабміну

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Україна, Субота 18 червня 2022 09:29
Україна вводить візовий режим з Росією: деталі постанови Кабміну Фото: Кабмін встановив візовий режим з Росією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів. Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року.

Про це повідомляє в РБК-Україна з посиланням на постанову від 17 червня 2022 р. № 692.

"Припинити дію угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації, вчиненої 16 січня 1997 р. у м. Москві", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян РФ - жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.

Крім того, установлено, що громадяни Російської Федерації - жителі прикордонних регіонів Російської Федерації в’їжджають в Україну та виїжджають з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запроваджує візовий режим із Російською Федерацією. Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року.

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Кабінет Міністрів України
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