Украина вводит пошлины на российский уголь с 15 апреля

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Пошлина на российский уголь составит 65%

Украина вводит специальную пошлину на импорт угля из Российской Федерации в размере 65% с 15 апреля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что премьер-министр Денис Шмыгаль подписал изменения в постановление, которым с 15 апреля устанавливается 65% пошлина на российский уголь. По его словам, решение принято для защиты украинских шахт.

"В процессе работы над документом мы столкнулись с необходимостью разграничить уголь, добываемый в Украине, и уголь, который мы вынуждены импортировать. Поэтому довольно долго постановление №261, принятое по поручению президента 18 марта, было на доработке. Однако мы смогли выработать механизм, который с 15 апреля устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в феврале на совещании работников угольной отрасли президент Владимир Зеленский заявил, что в угольной отрасли Украины нет места импорту. Он также отметил, что нельзя закупать уголь в тех странах, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.