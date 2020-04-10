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Україна вводить мита на російське вугілля з 15 квітня

Новини » Політика     10.04.2020 - 16:50
Україна вводить мита на російське вугілля з 15 квітня
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Мито на російське вугілля складе 65%

Україна вводить спеціальне мито на імпорт вугілля з Російської Федерації у розмірі 65% з 15 квітня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав зміни до постанови, якою з 15 квітня встановлюється 65% мито на російський вугілля. За його словами, рішення ухвалене для захисту українських шахт.

"В процесі роботи над документом ми зіткнулися з необхідністю розмежувати вугілля, що видобувається в Україні, і вугілля, яке ми змушені імпортувати. Тому досить довго постанова №261, прийнята за дорученням президента 18 березня, була на доопрацювання. Однак ми змогли виробити механізм, який з 15 квітня встановлює 65-відсоткове мито на імпорт того типу вугілля, яким Україна здатна самостійно забезпечити свій ринок", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, в лютому на нараді працівників вугільної галузі президент Володимир Зеленський заявив, що у вугільній галузі України немає місця імпорту. Він також зазначив, що не можна закуповувати вугілля в тих країнах, які закривають свої ринки для української продукції.

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