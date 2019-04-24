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Україна запроваджує безвіз з ще однією країною в Південній Америці

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 13:17
Україна запроваджує безвіз з ще однією країною в Південній Америці
Ілюстративне фото (twitter.com/DPSU_ua)

Україна вводить безвізовий режим з Еквадором

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Еквадору про взаємне скасування візових вимог. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, угода передбачає, що громадяни України зможуть перебувати на території Еквадору на строк не більше 90 днів, який оновлюється на новий термін до 90 днів протягом одного року з дати першого в'їзду. Громадяни Еквадору зможуть перебувати в Україні не більше 90 днів протягом півроку.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в березні Україна продовжила безвізовий режим для громадян Північної Македонії. Згідно з указом президента до 15 березня 2020 року запроваджується безвізовий режим для громадян цієї країни, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Відзначимо, з 1 березня 2019 року для українців набули чинності поїздки до Грузії за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт. Зокрема, на додаток до існуючого безвізового режиму вводяться поїздки на підставі внутрішніх паспортів, які містять безконтактний електронний носій.

 

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