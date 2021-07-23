UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина ввела санкция против "представительств" Крыма и "ДНР" во Франции

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против "представителей" оккупационных властей "Донецкой народной республики" и Крыма во Франции. Соответсвующий указ был подписан 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, в санкционный список попали:

  • неприбыльная организация "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции",
  • неприбыльная организация "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции",
  • неприбыльная организация "Ассоциация Франция - Крым".

Так, на территории Украині будут заблокированы активы организаций, также они не смогут вывести свои капиталы за пределы страны. Также будет приостановлено исполнения экономических и финансовых обязательств.

Также под украинские санкции попали:

  • Фаяр Жераль-Юбер - основатель некоммерческой организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции"
  • Неан Кристель - "Международный пресс-центр Doni".

Их активы на территории Украины будут заблокированы, также им будет запрещено выводить капитал за пределы страны, также будут приостановлены исполнения экономических и финансовых обязательств.

Санкции будут действовать три года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСанкции