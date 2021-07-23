Украина ввела санкция против "представительств" Крыма и "ДНР" во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против "представителей" оккупационных властей "Донецкой народной республики" и Крыма во Франции. Соответсвующий указ был подписан 23 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В частности, в санкционный список попали:
Так, на территории Украині будут заблокированы активы организаций, также они не смогут вывести свои капиталы за пределы страны. Также будет приостановлено исполнения экономических и финансовых обязательств.
Также под украинские санкции попали:
Их активы на территории Украины будут заблокированы, также им будет запрещено выводить капитал за пределы страны, также будут приостановлены исполнения экономических и финансовых обязательств.
Санкции будут действовать три года.