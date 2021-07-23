Україна ввела санкція проти "представництв" Криму і "ДНР" у Франції

Зокрема, до списку санкцій потрапили:

неприбуткова організація "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції",

неприбуткова організація "Асоціація представництво Донецької народної республіки у Франції",

неприбуткова організація "Асоціація Франція - Крим".

Так, на території Украині будуть заблоковані активи організацій, також вони не зможуть вивести свої капітали за межі країни. Також буде припинено виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Також під українські санкції потрапили:

Фаяр Жераль-Юбер - засновник неприбуткової організації "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції"

Неан Крістель - "Міжнародний прес-центр Doni".

Їх активи на території України будуть заблоковані, також їм буде заборонено виводити капітал за межі країни, також будуть припинені виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Санкції будуть діяти три роки.