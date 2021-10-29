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Украина ввела санкции против Йемена

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Йемена. Санкции вводятся согласно резолюциям Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Ввести в действие решение СНБО от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН в отношении Йеменской Республики", - говорится в указе.

Контролировать выполнение этого решения будет секретарь СНБО Алексей Данилов. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Йемен - это страна в юго-западной Азии, которая граничит с Саудовской Аравией и Оманом. Йемен расположен на юге Аравийского полуострова. На территории Йемена уже несколько лет не прекращаются боевые действия против исламистов, сепаратистов и местных шиитов. Там также действуют многочисленные террористические группировки, связанные с "Аль-Каидой".

Именно из-за боевых действий на территории страны Совбез ООН ввел в 2014 году санкции против Йемена. Санкции предусматривают, в частности, замораживание активов и ограничение на поездки лиц, внесенных в черные списки.

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УкраинаЙеменСанкции