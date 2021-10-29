Україна ввела санкції проти Ємена

"Увести в дію рішення РНБО від 15 жовтня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради безпеки ООН щодо Єменської Республіки", - йдеться в указі.

Контролюватиме виконання цього рішення секретар РНБО Олексій Данілов. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Ємен - це країна в південно-західній Азії, яка межує з Саудівською Аравією і Оманом. Ємен розташований на півдні Аравійського півострову. На території Ємену вже кілька років не припиняються бойові дії проти ісламістів, сепаратистів і місцевих шиїтів. Там також діють численні терористичні угруповання, пов'язані з "Аль-Каїдою".

Саме через бойові дії на території країни Радбез ООН запровадив у 2014 році санкції проти Ємена. Санкції передбачають, зокрема, заморожування активів та обмеження на поїздки осіб, внесених до чорних списків.