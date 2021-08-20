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Украина ввела санкции против судей и силовиков РФ за преследование украинцев в Крыму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по представлению СБУ ввел персональные санкции против российских судей, военных и разведчиков за преследования украинских граждан в оккупированном Крыму. Также в черные списки внесены СМИ, зарегистрированные на территории полуострова и в ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова после заседания Совета.

В санкционный список за преследование гражданского населения в оккупированном Крыму попали:

  • крымские судьи и чиновники;
  • генералы и разведчики России;
  • СМИ, зарегистрированные в оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО.

Кроме того, санкции введены против шести физических и одного юридического лица - Следственного изолятора №1 по Крыму и Севастополю, причастных к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

Ограничения вводятся на 5 лет и предполагают запрет на владение имуществом в Украине, вывод капиталов, финансовые операции, приватизацию и аренду госимущества.

В ходе заседания глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что Украина должна реагировать на очередные обыски и задержания крымских татар в Крыму, которые нарушают международное право и являются преследование коренного народа со стороны оккупационных властей.

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