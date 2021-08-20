Україна ввела санкції проти суддів і силовиків РФ за переслідування українців у Криму

У санкційний список за переслідування цивільного населення в окупованому Криму потрапили:

кримські судді і чиновники;

генерали і розвідники Росії;

ЗМІ, зареєстровані в окупованому Криму та на території ОРДЛО.

Крім того, санкції введені проти шести фізичних та одного юридичній особі - Слідчому ізолятора №1 по Криму і Севастополю, причетних до порушень основних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях.

Обмеження вводяться на 5 років і припускають заборону на володіння майном в Україні, виведення капіталів, фінансові операції, приватизацію та оренду держмайна.

В ході засідання глава СБУ Іван Баканов підкреслив, що Україна повинна реагувати на чергові обшуки і затримання кримських татар в Криму, які порушують міжнародне право і є переслідування корінного народу з боку окупаційної влади.