Украина ввела санкции против ряда российских компаний: список

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний. В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Санкции введены против:
Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины.
В список попали 33 кандидата в депутаты Госдумы, а также 54 члена так называемых "избирательных комиссий" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.