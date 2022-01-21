Украина ввела санкции против российского дизайнера Лебедева

Решение о введении санкций в отношении Лебедева принял Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании еще 30 декабря 2021 года.

Какие санкции наложили на Лебедева:

блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

остановка финансовых операций.

Санкции ввели на 5 лет.

Кто такой Артемий Лебедев

Лебедев известен в России и в постсоветских странах дизайнер. Его деятельность связана и с Украиной. В Киеве у Лебедева есть собственная дизайнерская студия. В частности, студия Лебедева разработала логотип города Одесса, а также дизайн столичного торгового центра Ocean Plaza.

В 2017 году Лебедев получил пятилетний запрет на въезд в Украину после того, как незаконно посетил оккупированную Россией территорию Луганской области. Лебедев дважды пытался оспорить запрет, но ему отказывали, объясняя решение его антиукраинской позицией и поддержкой идеологии "русского мира".

Лебедев на своих страницах в соцсетях критиковал Революцию Достоинства в Украине, а также поддерживал российскую оккупацию Крыма. Как заявлял дизайнер, пребывание Крыма в составе Украины было "историческим недоразумением".