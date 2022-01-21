Украина ввела санкции против российского дизайнера Лебедева

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев, который является арт-директором студии "Студия Артемия Лебедева", попал под украинские санкции. Ограничения своим указом ввел президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Решение о введении санкций в отношении Лебедева принял Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании еще 30 декабря 2021 года.
Какие санкции наложили на Лебедева:
Санкции ввели на 5 лет.
Лебедев известен в России и в постсоветских странах дизайнер. Его деятельность связана и с Украиной. В Киеве у Лебедева есть собственная дизайнерская студия. В частности, студия Лебедева разработала логотип города Одесса, а также дизайн столичного торгового центра Ocean Plaza.
В 2017 году Лебедев получил пятилетний запрет на въезд в Украину после того, как незаконно посетил оккупированную Россией территорию Луганской области. Лебедев дважды пытался оспорить запрет, но ему отказывали, объясняя решение его антиукраинской позицией и поддержкой идеологии "русского мира".
Лебедев на своих страницах в соцсетях критиковал Революцию Достоинства в Украине, а также поддерживал российскую оккупацию Крыма. Как заявлял дизайнер, пребывание Крыма в составе Украины было "историческим недоразумением".
Напомним, на днях под американские санкции попали четверо украинских политиков, связываемых с Россией.