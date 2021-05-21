Украина ввела санкции против криминальных авторитетов: кто попал в список

По словам Зеленского, большинство тех, кто попал под санкции, находятся не в Украине.

Согласно указу, активы, попавших под санкции людей, будут заблокированы. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, виды на жительство и тому подобное.

В частности, в санкционный список попали "воры в законе" Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодар и Сергей Олейник.