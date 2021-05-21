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Україна ввела санкції проти кримінальних авторитетів: хто потрапив до списку

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 674 осіб. Зокрема, до списку потрапили "злодії в законі" і кримінальні авторитети.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

За словами Зеленського, більшість тих, хто потрапив під санкції, перебувають не в Україні.

Згідно з Указом, активи, що потрапили під санкції людей, будуть заблоковані. Крім того, їм заборонили в'їзд на територію України, скасували візи, посвідки на проживання тощо.

Зокрема, до списку санкцій потрапили "злодії в законі" Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодар та Сергій Олійник.

Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив про введення санкцій проти 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами.

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