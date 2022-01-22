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Украина ввела санкции против австрийской компании за строительство оперы в Крыму

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Украина, Суббота 22 января 2022 00:42
Украина ввела санкции против австрийской компании за строительство оперы в Крыму Фото: Украина ввела санкции против австрийской компании Coop Himmelb ( Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Украина ввела санкции против австрийской компании Coop Himmelb за строительство оперного театра в оккупированном Крыму. Соответствующий указ 21 января подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Решение о введении санкций против Coop Himmelb принял Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 30 декабря 2021 года. Согласно ему, санкции направлены против некоторых лиц, занимающие руководящие должности в компании.

В "черный список" Украины попали 6 австрийцев. Среди них:

  • Кригер Гаральд (Krieger Harald), который с 12 декабря 2006 г. исполняет обязанности доверенного лица архитектурного бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D.с неограниченными полномочиями
    на заключение торговых сделок.
  • Отт Александер (Ott Alexander) - управляющий партнер архитектурного бюро COOP HIMMELB(L) AU.
  • Прикс Вольф Дитер (Prix Wolf Dieter) - основатель и генеральный директор архитектурного бюро COOP HIMMELB (L) AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (г. Вена). Занимается преподавательской деятельностью.
  • Проснег Маркус (Prossnigg Marcus) - управляющий партнер компании.
  • Шмидбаур-Фолк Каролин (Schmidbauer-Volk Karolin). С 1992 г. практикует архитектуру на международном уровне в архитектурном бюро COOP HIMMELB(L)AU в офисах компании в мм. Вене (Австрия), Гвадалахари (Мексика) и Лос-Анджелесе (США). С 1995 года является лицензированным архитектором в Германии, с 2018 года - в Австрии. С 1996 г. партнёр COOP HIMMELB(L)AU. На сегодняшний день исполняет обязанности дизайнерского партнера и руководителя по вопросам исследований компании. Возглавляет офис компании в г. Лос-Анджелес (США).
    Отвечает за дизайн всех архитектурных проектов, разрабатываемых COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
  • Шмидт Бенджамин (Schmidt Benjamin) - управляющий партнер архитектурного бюро COOP HIMMELB(L) AU.

Всем этим лицам заблокировали активы в Украине; ввели запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества; ввели отказ в предоставлении и отмене виз; запретили въезд на территорию Украины.

Напомним, что Украина ввела санкции против российских компаний и предприятий. В список вошли 24 предприятия.

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