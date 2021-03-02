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Украина начала введение санкций против австрийской компании из-за стройки в Крыму

Новина українською → Крым, Вторник 02 марта 2021 15:02
Украина начала введение санкций против австрийской компании из-за стройки в Крыму Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина начала процесс введения санкций в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и его руководства. Причиной этого стало строительство оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"В связи с участием австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au в проект по построению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро", - сообщили в МИД.

Санкции начали вводить против компании и ее руководства за "сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".

Напомним, в конце 2020 года посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что австрийцы помогают оккупационной власти Крыма строить оперный театр в Севастополе.

Позже прокуратура Автономной республики Крым возбудила дело по факту строительства австрийской компанией оперы в Крыму.

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