Украина начала введение санкций против австрийской компании из-за стройки в Крыму
Украина начала процесс введения санкций в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и его руководства. Причиной этого стало строительство оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
"В связи с участием австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au в проект по построению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро", - сообщили в МИД.
Санкции начали вводить против компании и ее руководства за "сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".
Напомним, в конце 2020 года посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что австрийцы помогают оккупационной власти Крыма строить оперный театр в Севастополе.
Позже прокуратура Автономной республики Крым возбудила дело по факту строительства австрийской компанией оперы в Крыму.