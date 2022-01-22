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Україна ввела санкції проти австрійської компанії за будівництво опери в Криму

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Україна, Субота 22 січня 2022 00:42
Україна ввела санкції проти австрійської компанії за будівництво опери в Криму Фото: Україна ввела санкції проти австрійської компанії Coop Himmelb ( Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Україна ввела санкції проти австрійської компанії Coop Himmelb за будівництво оперного театру в окупованому Криму. Відповідний указ 21 січня підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президент.

Рішення про введення санкцій проти Coop Himmelb прийняла Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) 30 грудня 2021 року. Згідно з ним, санкції спрямовані проти деяких осіб, які займають керівні посади в компанії.

До "чорного списку" України потрапили 6 австрійців. Серед них:

  • Крігер Гаральд (Krieger Harald), який з 12 грудня 2006 р. виконує обов'язки довіреної особи архітектурного бюро COOP HIMMELB (L)AU Wolf D. з необмеженими повноваженнями
    на укладення торгових угод.
  • Отт Александер (Ott Alexander) - керуючий партнер архітектурного бюро COOP HIMMELB(L) au.
  • Прікс Вольф Дітер (Prix Wolf Dieter) - засновник і генеральний директор архітектурного бюро COOP HIMMELB (L) AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (м. Відень). Займається викладацькою діяльністю.
  • Просніг Маркус (Prossnigg Marcus) - керуючий партнер компанії.
  • Шмідбаур-Фолк Каролін (Schmidbauer-Volk Karolin). З 1992 р. практикує архітектуру на міжнародному рівні в архітектурному бюро COOP HIMMELB(L)AU в офісах компанії в Відні (Австрія), Гвадалахарі (Мексика) і Лос-Анджелесі (США). З 1995 року є ліцензованим архітектором у Німеччині, з 2018 року - в Австрії. З 1996 р. партнер COOP HIMMELB(L)AU. На сьогодні виконує обов'язки дизайнерського партнера і керівника з питань досліджень компанії. Очолює офіс компанії в м. Лос-Анджелес (США).
    Відповідає за дизайн всіх архітектурних проектів, що розробляються COOP HIMMELB (L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
  • Шмідт Бенджамін (Schmidt Benjamin) - керуючий партнер архітектурного бюро COOP HIMMELB(L) au.

Всім цим особам заблокували активи в Україні; ввели заборону на участь у приватизації, оренді державного майна; ввели відмову в наданні та скасування віз; заборонили в'їзд на територію України.

Нагадаємо, що Україна ввела санкції проти російських компаній і підприємств. До списку увійшли 24 підприємства.

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