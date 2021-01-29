Украина ввела "режим тишины" возле Водяного после ранения двух бойцов

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Украинская сторона после ранения двух бойцов в районе Водяного Донецкой области ввела "режим тишины". Также соответствующую ноту направили миссии ОБСЕ.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе.

Сообщается, что сегодня около 13:00 в результате применения боевиками на Донбассе беспилотника в районе Водяного двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили легкие ранения.

"Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что с Россией невозможно договориться об урегулировании на Донбассе, поскольку у нее другой взгляд на нынешнюю ситуацию.

Он также заявил, что односторонней передачи пленных с оккупированного Донбасса не будет, а вопросы обмена должны решаться на уровне государства. Ранее представители оккупационной власти заявляли о якобы готовности передать Украине нескольких человек.