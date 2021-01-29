Україна ввела режим тиші" біля Водяного після поранення двох бійців

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Українська сторона після поранення двох бійців у районі Водяного Донецької області запровадила "режим тиші". Також відповідну ноту направили місії ОБСЄ.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі.

Повідомляється, що сьогодні близько 13:00 в результаті застосування бойовиками на Донбасі безпілотника в районі Водяного двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали легкі поранення.

"Їм надана медична допомога, стан стабільний. Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму був введений "режим тиші" і направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що з Росією неможливо домовитися про врегулювання на Донбасі, оскільки у неї інший погляд на нинішню ситуацію.

Він також заявив, що односторонньої передачі полонених з окупованого Донбасу не буде, а питання обміну мають вирішуватися на рівні держави. Раніше представники окупаційної влади заявляли про нібито готовність передати Україні кількох осіб.