Кравчук о диалоге с Россией: договориться в нормальных условиях невозможно

Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что с Россией невозможно договориться об урегулировании на Донбассе. Москва все время пытается обмануть Киев и интерпретирует минские соглашения в своих интересах.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".

"Вообще с Россией уладить что-либо непросто. Я не хочу, чтобы были лишние такие иллюзии, что мы можем что-нибудь объединить. Мы работаем уже семь лет и практически сочетаем очень мало… последние полгода вообще ничего. Потому что у России другие взгляды", - заявил Кравчук.

По его словам, на встречах в ТКГ он увидел, что все обещания российской стороны - фальшивка.

"Они говорят одно, а делают другое, они думают, что можно обмануть Украину, и она пойдет на уступки, только односторонние… Я сделал выводы, что ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно", - подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что Россия интерпретирует минские соглашения только в своих интересах. А на следующем заседании в ТКГ задаст вопрос по так называемой доктрине "Русский Донбасс".

"Если они одобряют эти семь пунктов, где совсем нет речи об интеграции этих районов в Украину, где совсем ничего нет об украинских интересах как государства в целом, а речь идет о создании национально-российских государственных структур, то пусть они скажут это официально на заседании", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке приняли доктрину, которая предполагает захват всей территории Донецкой и Луганской областей. В украинской делегации в ТКГ уже заявили, что это прямой подрыв минских и нормандских соглашений.

У президента России Владимира Путина уже заявили, что Москва исключает возможность включения оккупированного Донбасса в состав Российской Федерации.