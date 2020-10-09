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Украина введет санкции против Никарагуа

Автор: РБК-Украина

Правительство Украины приняло решение ввести санкции против Никарагуа. Ранее правительство страны назначило так называемого "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram по итогам заседания Кабинета министров.

"Украина введет санкции против Никарагуа из-за назначения ней почетного консула в оккупированном Крыму", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Никарагуа официально назначило "почетного консула" в Автономной республике Крым. "Консулом" стал одиозный Олег Белавенцев. В 2019 году Святошинский районный суд города Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины направил ноту протеста Российской Федерации из-за визита президента Владимира Путина в оккупированный Крым.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Европейского союза присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Украина также планирует пригласить Россию к платформе по деоккупации Крыма, но в МИД сомневаются, что Москва присоединится к этой инициативе.

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