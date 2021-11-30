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Украина второй в мире проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский

Автор: Мария Кучерявец

Украина станет второй в мире страной, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Меморандум Минцифра сегодня подписала с американской компанией.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пост президента Владимира Зеленского в Twitter.

"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства", - написал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что перепись населения Украины планируют провести в 2023 году максимально технологично.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял о возможном сотрудничестве с Apple, речь шла об аренде оборудования американской компании для его проведения.

Отметим, что США пока являются первой страной, которая имеет опыт проведения переписи населения совместно с Apple.

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AppleВладимир ЗеленскийУкраинаПерепись населенияМинистерство цифровой трансформации