Украина второй в мире проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский

Украина станет второй в мире страной, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Меморандум Минцифра сегодня подписала с американской компанией.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пост президента Владимира Зеленского в Twitter.

"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства", - написал Зеленский.