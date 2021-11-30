Україна стане другою у світі країною, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Меморандум Мінцифра сьогодні підписала з американською компанією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пост президента Володимира Зеленського в Twitter.
"Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифрою й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави", - написав Зеленський.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перепис населення України планують провести у 2023 році максимально технологічно.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв про можливу співпрацю з Apple, мова йшла про оренду обладнання американської компанії для його проведення.
Зазначимо, що США поки є першою країною, яка має досвід проведення перепису населення спільно з Apple.