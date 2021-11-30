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Україна другою у світі проведе перепис населення у співпраці з Apple, - Зеленський

Автор: Марія Кучерявець

Україна стане другою у світі країною, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Меморандум Мінцифра сьогодні підписала з американською компанією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пост президента Володимира Зеленського в Twitter.

"Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифрою й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перепис населення України планують провести у 2023 році максимально технологічно.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв про можливу співпрацю з Apple, мова йшла про оренду обладнання американської компанії для його проведення.

Зазначимо, що США поки є першою країною, яка має досвід проведення перепису населення спільно з Apple.

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AppleВолодимир ЗеленськийУкраїнаПерепис населенняМіністерство цифрової трансформації