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Когда Украина вступит в НАТО: ответ Зеленского

Автор: Юлия Бойко

Украина вступит в НАТО, когда альянс поймет, что она может сделать его сильнее. Для этого необходимо стать мощным государством в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы.

"Украина (или такие страны как Украина) будут в НАТО только тогда, когда само НАТО поймет, что не НАТО усиливает другие государства в сфере безопасности, а другие мощные государства усиливают НАТО", - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что именно Россия подтолкнула Украину к стремлению вступить в НАТО, когда оккупировала Крым и часть Донбасса в 2014 году.

Он также подчеркнул, что Украина не готова отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод российских войск от ее границ.

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Владимир ЗеленскийНАТО