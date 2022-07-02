Украина во время войны потеряла половину экспорта: куда идут товары

По его данным, в физических объемах уменьшение квартального экспорта было еще значительнее - 55,6%, то есть на 20,8 млн тонн. Всего экспортировали 16,6 млн тонн грузов.

"Очевидно, что главная причина сокращений - блокировка портов", - написал Качка и добавил, что сокращение перевозок морским транспортом во II квартале в сравнении с первого составило 86,5% (минус 21,6 млн тонн).

Как отметил торговый представитель, географически экспорт полностью сориентирован на ЕС. 78% нашего экспорта во втором квартале 2022 года приходилось на ЕС. Общая стоимость экспорта - 6,86 млрд долларов, на 6,4% больше, чем во втором квартале прошлого года.

При этом торговля с другими государствами мира сократилась во втором квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом 21 года на 80%.