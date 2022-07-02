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Україна під час війни втратила половину експорту: куди йдуть товари

Фото: експорт з України під час війни скоротився у два рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Експорт з України за квітень-червень 2022 року становив 8,782 млрд доларів, що на 45,8% (-7,42 млрд доларів) менше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість товарів йде до країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на торгового представника України Тараса Качку у Facebook.

За його даними, у фізичних обсягах зменшення квартального експорту було ще значніше - 55,6%, тобто на 20,8 млн тонн. Усього експортували 16,6 млн тонн вантажів.

"Очевидно, що головна причина скорочень - блокування портів", - написав Качка та додав, що скорочення перевезень морським транспортом у II кварталі у порівнянні до першого склало 86,5% (мінус 21,6 млн тонн).

Як зазначив торговий представник, географічно експорт повністю зорієнтований на ЄС. 78% нашого експорту у другому кварталі 2022 року припадало на ЄС. Загальна вартість експорту - 6,86 млрд доларів, на 6,4% більше, ніж в другому кварталі минулого року.

Натомість торгівля з іншими державами світу скоротилася у другому кварталі 2022 року у порівнянні з другим кварталом 2021 року на 80%.

Як повідомляло РБК-Україна, якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена.

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Міністерство економіки