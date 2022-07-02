Україна під час війни втратила половину експорту: куди йдуть товари

За його даними, у фізичних обсягах зменшення квартального експорту було ще значніше - 55,6%, тобто на 20,8 млн тонн. Усього експортували 16,6 млн тонн вантажів.

"Очевидно, що головна причина скорочень - блокування портів", - написав Качка та додав, що скорочення перевезень морським транспортом у II кварталі у порівнянні до першого склало 86,5% (мінус 21,6 млн тонн).

Як зазначив торговий представник, географічно експорт повністю зорієнтований на ЄС. 78% нашого експорту у другому кварталі 2022 року припадало на ЄС. Загальна вартість експорту - 6,86 млрд доларів, на 6,4% більше, ніж в другому кварталі минулого року.

Натомість торгівля з іншими державами світу скоротилася у другому кварталі 2022 року у порівнянні з другим кварталом 2021 року на 80%.